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MSI Delta 15 Advantage Edition против Dell Vostro 15 3500

73 из 100
MSI Delta 15 Advantage Edition
VS
42 из 100
Dell Vostro 15 3500
MSI Delta 15 Advantage Edition
Dell Vostro 15 3500
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Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 7 5800H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Delta 15 Advantage Edition и Dell Vostro 15 3500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition
  • Видеокарта показывает в среднем на 581-792% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (82 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Есть подсветка клавиатуры
Причины выбрать Dell Vostro 15 3500
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.78 и 1.9 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Delta 15 Advantage Edition
vs
Vostro 15 3500

Корпус

Вес 1.9 кг 1.78 кг
Ширина 357 мм 363.9 мм
Высота 247 мм 249 мм
Толщина 19 мм 18-19 мм
Площадь 882 см2 906 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~74.1%
Боковые рамки 5.8 мм 9.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 400:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 45 / 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 8 2
Потоков 16 4
L3-кэш 16 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics Xe G4 48
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95-120 Вт 25 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Частота GPU 1489 МГц 1531 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 1594 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 1.22 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR5
Ширина шины 160 бит 64 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 2304 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Delta 15 Advantage Edition +1056%
14.1 терафлопс
Vostro 15 3500
1.22 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Размер - 10.4 x 7.9 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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