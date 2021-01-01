Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240 Hz) 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Intel Core i7 11800H Графика Radeon RX 6700M 10GB - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition Легче – весит на 200 граммов меньше (1.9 и 2.1 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Eluktronics MECH 15 G3 Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 13-18% больше FPS в играх

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (94 и 82 Вт*ч)

Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2.1 кг Размеры 357 x 247 x 19 мм 359.6 x 254.7 x 23.8 мм Площадь 882 см2 916 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~73.3% Боковые рамки 5.8 мм 7.1 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51 дБ 52.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240 Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 77% Время отклика - 7 мс Максимальная яркость Delta 15 Advantage Edition н/д MECH 15 G3 350 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 94 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 240 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 572 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700M 10GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 95-120 Вт 140 Вт Nvidia Optimus AMD Switchable Graphics MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1489 МГц 1310 МГц Boost частота GPU 2250 МГц 1725 МГц FLOPS 14.1 терафлопс 17.5 терафлопс Объем видеопамяти 10 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 160 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 2304 5120 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Delta 15 Advantage Edition 14.1 терафлопс MECH 15 G3 +24% 17.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC233 - Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80 дБ 89 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.1 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.1 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 2 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.