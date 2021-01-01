Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240 Hz) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика Radeon RX 6700M 10GB - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition Видеокарта показывает в среднем на 104-142% больше FPS в играх

Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.9 и 2.46 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11940 vs 10349 баллов

Комплектуется на 11.1 Вт*ч большей батареей (82 и 70.9 Вт*ч) Причины выбрать HP Omen 15 (2021 AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2.46 кг Размеры 357 x 247 x 19 мм 357.9 x 239.7 x 22.6 мм Площадь 882 см2 858 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~78.2% Боковые рамки 5.8 мм 6.3 мм Цвета Черный, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240 Hz) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Время отклика - 7 мс Максимальная яркость Delta 15 Advantage Edition н/д Omen 15 (2021 AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 70.9 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 200 Вт Вес зарядного устройства 572 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700M 10GB GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 95-120 Вт - Nvidia Optimus AMD Switchable Graphics Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 1489 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 2250 МГц 1590 МГц FLOPS 14.1 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти 10 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 160 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 2304 1536 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Delta 15 Advantage Edition +189% 14.1 терафлопс Omen 15 (2021 AMD) 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC233 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 80 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.