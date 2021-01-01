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MSI Delta 15 Advantage Edition против HP Omen 15 (2021 AMD)

72 из 100
MSI Delta 15 Advantage Edition
VS
62 из 100
HP Omen 15 (2021 AMD)
MSI Delta 15 Advantage Edition
HP Omen 15 (2021 AMD)
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Экран
Процессор
Графика Radeon RX 6700M 10GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Delta 15 Advantage Edition и HP Omen 15 (2021 AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition
  • Видеокарта показывает в среднем на 104-142% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.9 и 2.46 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11940 vs 10349 баллов
  • Комплектуется на 11.1 Вт*ч большей батареей (82 и 70.9 Вт*ч)
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Delta 15 Advantage Edition
vs
Omen 15 (2021 AMD)

Корпус

Вес 1.9 кг 2.46 кг
Размеры 357 x 247 x 19 мм 357.9 x 239.7 x 22.6 мм
Площадь 882 см2 858 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~78.2%
Боковые рамки 5.8 мм 6.3 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 572 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95-120 Вт -
Nvidia Optimus AMD Switchable Graphics Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1489 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 1590 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 160 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2304 1536
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Delta 15 Advantage Edition +189%
14.1 терафлопс
Omen 15 (2021 AMD)
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC233 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 80 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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