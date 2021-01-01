Главная > Сравнение ноутбуков > Delta 15 Advantage Edition или ProBook 450 G8 – что лучше выбрать?

MSI Delta 15 Advantage Edition против HP ProBook 450 G8

73 из 100
MSI Delta 15 Advantage Edition
VS
41 из 100
HP ProBook 450 G8
MSI Delta 15 Advantage Edition
HP ProBook 450 G8
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор AMD Ryzen 7 5800H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Delta 15 Advantage Edition и HP ProBook 450 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 220-300% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (82 и 45 Вт*ч)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP ProBook 450 G8
  • Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (1.38 и 1.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Delta 15 Advantage Edition
vs
ProBook 450 G8

Корпус

Вес 1.9 кг 1.38 кг
Ширина 357 мм 359.4 мм
Высота 247 мм 236.7 мм
Толщина 19 мм 19.8 мм
Площадь 882 см2 851 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~78.9%
Боковые рамки 5.8 мм 7 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 240 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц -
Ядер 8 2
Потоков 16 2
L3-кэш 16 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics Xe G4 48
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95-120 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1489 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 160 бит 64 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 2304 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Delta 15 Advantage Edition +400%
14.1 терафлопс
ProBook 450 G8
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Delta 15 Advantage Edition против GS66 Stealth
2. Delta 15 Advantage Edition против Legion 5 15" (2021, AMD)
3. Delta 15 Advantage Edition против TUF Gaming A15 FA506
4. Delta 15 Advantage Edition против Nitro 5 (AN517-41)
5. Delta 15 Advantage Edition против ROG Strix G15 Advantage Edition
6. ProBook 450 G8 против ProBook 640 G8
7. ProBook 450 G8 против ProBook 630 G8
8. ProBook 450 G8 против ProBook 650 G8

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP ProBook 450 G8 и MSI Delta 15 Advantage Edition – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры