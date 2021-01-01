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MSI Delta 15 Advantage Edition против Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”)

74 из 100
MSI Delta 15 Advantage Edition
VS
49 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”)
MSI Delta 15 Advantage Edition
Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 7 5800H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Delta 15 Advantage Edition и Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 220-300% больше FPS в играх
  • На 381% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11940 vs 2480 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 29.5 Вт*ч большей батареей (82 и 52.5 Вт*ч)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.8 и 1.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Delta 15 Advantage Edition
vs
IdeaPad Flex 5 (15”)

Корпус

Вес 1.9 кг 1.8 кг
Ширина 357 мм 357.6 мм
Высота 247 мм 237.9 мм
Толщина 19 мм 17.9-20.3 мм
Площадь 882 см2 851 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~78.9%
Боковые рамки 5.8 мм 6.1 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 60%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.4 ГГц
Ядер 8 2
Потоков 16 4
L3-кэш 16 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics G1
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95-120 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1489 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 160 бит 64 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 2304 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Delta 15 Advantage Edition +400%
14.1 терафлопс
IdeaPad Flex 5 (15”)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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