Главная > Сравнение ноутбуков > Delta 15 Advantage Edition или Legion 5 15" (2021, AMD) – что лучше выбрать?

MSI Delta 15 Advantage Edition против Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)

74 из 100
MSI Delta 15 Advantage Edition
VS
66 из 100
Lenovo Legion 5 15
MSI Delta 15 Advantage Edition
Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 82 Вт*ч
Процессор AMD Ryzen 7 5800H
Графика Radeon RX 6700M 10GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Delta 15 Advantage Edition и Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.9 и 2.4 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 66-90% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (82 и 60 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11940 vs 10030 баллов
Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Delta 15 Advantage Edition
vs
Legion 5 15" (2021, AMD)

Корпус

Вес 1.9 кг 2.4 кг
Ширина 357 мм 363 мм
Высота 247 мм 259.6 мм
Толщина 19 мм 23.5 мм
Площадь 882 см2 942 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~71.2%
Боковые рамки 5.8 мм 8.8 мм
Цвета Черный Белый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 230 / 300 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95-120 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1489 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 160 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2304 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Delta 15 Advantage Edition +120%
14.1 терафлопс
Legion 5 15" (2021, AMD)
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 4x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Strix G15 G513 против MSI Delta 15 Advantage Edition
2. ASUS TUF Gaming A15 FA506 против MSI Delta 15 Advantage Edition
3. Acer Nitro 5 (AN517-41) против MSI Delta 15 Advantage Edition
4. Asus ROG Strix G15 Advantage Edition против MSI Delta 15 Advantage Edition
5. ASUS ROG Strix G15 G513 против Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
6. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 против Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
7. HP Omen 15 (2021 AMD) против Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
8. Acer Nitro 5 (AN515-45) против Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) и MSI Delta 15 Advantage Edition – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры