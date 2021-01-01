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MSI Delta 15 Advantage Edition против Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD)

72 из 100
MSI Delta 15 Advantage Edition
VS
55 из 100
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD)
MSI Delta 15 Advantage Edition
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 82 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Delta 15 Advantage Edition и Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 156% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11940 vs 4660 баллов
  • Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (82 и 45 Вт*ч)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.7 и 1.9 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Delta 15 Advantage Edition
vs
ThinkPad E15 Gen 3 (AMD)

Корпус

Вес 1.9 кг 1.7 кг
Размеры 357 x 247 x 19 мм 365 x 240 x 18.9 мм
Площадь 882 см2 876 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~76.6%
Боковые рамки 5.8 мм 9.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 51 дБ 35 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1200:1
Цветовой охват sRGB - 60.2%
Охват Adobe RGB - 41.6%
Охват DCI-P3 - 40.3%
Время отклика - 37 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 572 грамма 365 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95-120 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 1489 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 1500 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс -
Объем видеопамяти 10 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 160 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 2304 384
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC233 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 80 дБ 81.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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