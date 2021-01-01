Delta 15 Advantage Edition или ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240 Hz) 1920 x 1080 Батарея 82 Вт*ч - 45 Вт*ч 57 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 16GB 20GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

На 156% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11940 vs 4660 баллов

Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (82 и 45 Вт*ч) Причины выбрать Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) Легче – весит на 200 граммов меньше (1.7 и 1.9 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.7 кг Размеры 357 x 247 x 19 мм 365 x 240 x 18.9 мм Площадь 882 см2 876 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~76.6% Боковые рамки 5.8 мм 9.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 51 дБ 35 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240 Hz) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1200:1 Цветовой охват sRGB - 60.2% Охват Adobe RGB - 41.6% Охват DCI-P3 - 40.3% Время отклика - 37 мс Максимальная яркость Delta 15 Advantage Edition н/д ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 45 Вт*ч 57 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 572 грамма 365 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 95-120 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 1489 МГц 0 МГц Boost частота GPU 2250 МГц 1500 МГц FLOPS 14.1 терафлопс - Объем видеопамяти 10 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 160 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 2304 384 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU Delta 15 Advantage Edition 14.1 терафлопс ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 16GB 20GB 24GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 64 ГБ 24 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC233 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 80 дБ 81.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.8 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.