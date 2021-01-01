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MSI Delta 15 Advantage Edition против Lenovo Yoga 7i (15”)

74 из 100
MSI Delta 15 Advantage Edition
VS
54 из 100
Lenovo Yoga 7i (15”)
MSI Delta 15 Advantage Edition
Lenovo Yoga 7i (15”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 7 5800H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Delta 15 Advantage Edition и Lenovo Yoga 7i (15”) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition
  • Видеокарта показывает в среднем на 495-675% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 135% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11940 vs 5072 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (82 и 71 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i (15”)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Delta 15 Advantage Edition
vs
Yoga 7i (15”)

Корпус

Вес 1.9 кг 1.9 кг
Ширина 357 мм 356.4 мм
Высота 247 мм 235.6 мм
Толщина 19 мм 17.9-19.2 мм
Площадь 882 см2 840 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~79.9%
Боковые рамки 5.8 мм 5.5 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95-120 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 1489 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 1100 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 160 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 2304 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Delta 15 Advantage Edition +900%
14.1 терафлопс
Yoga 7i (15”)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да

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