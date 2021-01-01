Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240 Hz) 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.9 и 2.35 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 13-18% больше FPS в играх

На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11940 vs 10054 баллов Причины выбрать MSI Alpha 15 Advantage Edition Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (90 и 82 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2.35 кг Размеры 357 x 247 x 19 мм 359 x 259 x 23.95 мм Площадь 882 см2 930 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~72.2% Боковые рамки 5.8 мм 6.8 мм Цвета Черный, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51 дБ 57.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240 Hz) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1414:1 Цветовой охват sRGB - 91.6% Охват Adobe RGB - 67% Охват DCI-P3 - 65.9% Время отклика - 6 мс Максимальная яркость Delta 15 Advantage Edition н/д Alpha 15 Advantage Edition 350 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 572 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6600M 8GB TGP 95-120 Вт 100 Вт Nvidia Optimus AMD Switchable Graphics - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 1489 МГц 1489 МГц Boost частота GPU 2250 МГц 2177 МГц FLOPS 14.1 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 10 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 160 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерных блоков 2304 1792 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Delta 15 Advantage Edition +24% 14.1 терафлопс Alpha 15 Advantage Edition 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC233 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80 дБ 78 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 10.5 x 6.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.