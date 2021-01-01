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MSI Delta 15 Advantage Edition против Alpha 15 Advantage Edition

72 из 100
MSI Delta 15 Advantage Edition
VS
67 из 100
MSI Alpha 15 Advantage Edition
MSI Delta 15 Advantage Edition
MSI Alpha 15 Advantage Edition
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Delta 15 Advantage Edition и Alpha 15 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.9 и 2.35 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 13-18% больше FPS в играх
  • На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11940 vs 10054 баллов
Причины выбрать MSI Alpha 15 Advantage Edition
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (90 и 82 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Delta 15 Advantage Edition
vs
Alpha 15 Advantage Edition

Корпус

Вес 1.9 кг 2.35 кг
Размеры 357 x 247 x 19 мм 359 x 259 x 23.95 мм
Площадь 882 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~72.2%
Боковые рамки 5.8 мм 6.8 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51 дБ 57.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1414:1
Цветовой охват sRGB - 91.6%
Охват Adobe RGB - 67%
Охват DCI-P3 - 65.9%
Время отклика - 6 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 572 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95-120 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus AMD Switchable Graphics -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 1489 МГц 1489 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 2177 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 160 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 2304 1792
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Delta 15 Advantage Edition +24%
14.1 терафлопс
Alpha 15 Advantage Edition
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC233 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80 дБ 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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