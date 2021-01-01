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MSI GE66 Raider против Acer Nitro 5 (AN515-45)

73 из 100
MSI GE66 Raider
VS
65 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-45)
MSI GE66 Raider
Acer Nitro 5 (AN515-45)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций MSI GE66 Raider и Acer Nitro 5 (AN515-45) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GE66 Raider
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 42.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 57 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-45)
  • На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3885 vs 2799 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GE66 Raider
vs
Nitro 5 (AN515-45)

Корпус

Вес 2.38 кг 2.3 кг
Ширина 358 мм 363.4 мм
Высота 267 мм 255 мм
Толщина 23.4 мм 23.9 мм
Площадь 956 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~72.4%
Боковые рамки 6.3 мм 9 мм
Цвета Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 3 мс 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 280 Вт 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 0 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1504 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1560 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GE66 Raider +332%
13.8 терафлопс
Nitro 5 (AN515-45)
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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