MSI GE66 Raider против Dell Alienware m15 R6
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
82
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
56
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
93
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
61
Оценка NanoReview
72
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI GE66 Raider
- Видеокарта показывает в среднем на 88-120% больше FPS в играх
- Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (2.38 и 2.76 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 13.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 86 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell Alienware m15 R6
- На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3725 vs 2799 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.38 кг
|2.76 кг
|Ширина
|358 мм
|356.2 мм
|Высота
|267 мм
|272.5 мм
|Толщина
|23.4 мм
|12-19.2 мм
|Площадь
|956 см2
|971 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.2%
|~69.1%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|5.4 мм
|Цвета
|Синий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|400:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват DCI-P3
|-
|99%
|Время отклика
|3 мс
|19 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 / 280 Вт
|240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1199
Alienware m15 R6 +15%
1382
Geekbench 5 (многоядерный)
GE66 Raider +18%
5800
4934
Cinebench R20 (одноядерный)
499
н/д
Cinebench R20 (многоядерный)
2799
Alienware m15 R6 +33%
3725
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|130 Вт
|80 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|735-1463 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1035-1695 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|5.299 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|2560
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|10.5 x 6.0 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1