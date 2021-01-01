MSI GE66 Raider против Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI GE66 Raider
- Легче – весит на 320 граммов меньше (2.38 и 2.7 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (956 и 1118 см2)
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
- Выше частота обновление экрана: 300 против 240 Гц
- На 81% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5073 vs 2799 баллов
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.38 кг
|2.7 кг
|Ширина
|358 мм
|405 мм
|Высота
|267 мм
|276 мм
|Толщина
|23.4 мм
|26 мм
|Площадь
|956 см2
|1118 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.2%
|~73.8%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|11 мм
|Цвета
|Синий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|61 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|300 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1192:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|96%
|Охват Adobe RGB
|-
|74%
|Охват DCI-P3
|-
|72.3%
|Время отклика
|3 мс
|11 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Справа
|Мощность зарядки
|230 / 280 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|735 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1199
1635
Geekbench 5 (многоядерный)
5800
9445
Cinebench R20 (одноядерный)
499
599
Cinebench R20 (многоядерный)
2799
5073
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|130 Вт
|105 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|930 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1365 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|16.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|16 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|6144
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|Realtek ALC897
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|83 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 4.0
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.6 мм
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1