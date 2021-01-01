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MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat против Acer Predator Triton 300 SE

MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat
VS
Acer Predator Triton 300 SE
MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat
Acer Predator Triton 300 SE
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 11375H
Графика GeForce RTX 3060 Mobile
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat и Acer Predator Triton 300 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-35% больше FPS в играх
Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE
  • Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (1.7 и 2.9 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 35% меньшую площадь корпуса (736 и 1127 см2)
  • Имеет на 24% более четкий дисплей – 157 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GE76 Raider Dragon Edition Tiamat
vs
Predator Triton 300 SE

Корпус

Вес 2.9 кг 1.7 кг
Ширина 397 мм 323 мм
Высота 284 мм 228 мм
Толщина 25.9 мм 17.9 мм
Площадь 1127 см2 736 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~73.3%
Боковые рамки 7 мм 6.6 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 62.6 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 76%
Охват DCI-P3 - 77%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 280 Вт 0 Вт

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 96
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 780-1215 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1290-1620 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 15.97 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Частота памяти 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 5120 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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