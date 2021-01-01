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MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat против Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)

MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat
VS
Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat
Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика -
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat и Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat
  • Видеокарта показывает в среднем на 991-1351% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
  • Комплектуется на 59.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 40 Вт*ч)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
  • Существенно легче – весит на 1180 граммов меньше (1.72 и 2.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (723 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GE76 Raider Dragon Edition Tiamat
vs
Inspiron 14 5406 (2-in-1)

Корпус

Вес 2.9 кг 1.72 кг
Ширина 397 мм 324.3 мм
Высота 284 мм 222.9 мм
Толщина 25.9 мм 17-18.9 мм
Площадь 1127 см2 723 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~74.7%
Боковые рамки 7 мм 7.2 мм
Цвета Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 300 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 400:1
Цветовой охват sRGB 100% 50%
Время отклика 3 мс 16 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 280 Вт 45 / 65 Вт

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 780-1215 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1290-1620 МГц 1100 МГц
FLOPS 15.97 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 256 бит -
Частота памяти 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 5120 384
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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