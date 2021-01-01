MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat против Lenovo Legion 5 Pro (16”)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat
- Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 127-173% больше FPS в играх
- Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro (16”)
- Легче – весит на 360 граммов меньше (2.54 и 2.9 кг)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3875 vs 2872 баллов
- Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (941 и 1127 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.9 кг
|2.54 кг
|Ширина
|397 мм
|356 мм
|Высота
|284 мм
|264.2 мм
|Толщина
|25.9 мм
|21.7-26.8 мм
|Площадь
|1127 см2
|941 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.2%
|~78.9%
|Боковые рамки
|7 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|300 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|-
|Контрастность
|-
|1181:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|98.1%
|Охват Adobe RGB
|-
|71.4%
|Охват DCI-P3
|-
|73.3%
|Время отклика
|3 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 / 280 Вт
|300 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Legion 5 Pro (16”) +16%
1431
Geekbench 5 (многоядерный)
Legion 5 Pro (16”) +19%
7066
Cinebench R20 (одноядерный)
Legion 5 Pro (16”) +10%
555
Cinebench R20 (многоядерный)
Legion 5 Pro (16”) +35%
3875
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1310 МГц
|735-1463 МГц
|Boost частота GPU
|1725 МГц
|1035-1695 МГц
|FLOPS
|17.5 терафлопс
|5.299 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|5120
|2560
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
17.5 терафлопс
5.299 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x16 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Макс. громкость
|-
|82 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|4x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|-
|11.9 x 7.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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