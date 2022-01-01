MSI GE76 Raider против Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI GE76 Raider
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.9 и 3 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13434 vs 7845 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.9 кг
|3 кг
|Размеры
|397 x 284 x 25.9 мм
|395 x 282 x 23.4 мм
|Площадь
|1127 см2
|1114 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.2%
|~74.1%
|Боковые рамки
|7 мм
|6 мм
|Цвета
|Синий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|3
|Уровень шума
|55 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 / 240 / 280 Вт
|280 Вт
|Вес зарядного устройства
|880 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1291
1555
Geekbench 5 (многоядерный)
6206
8767
Cinebench R23 (одноядерный)
1253
1572
Cinebench R23 (многоядерный)
7845
13434
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|130 Вт
|145 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|AMD Switchable Graphics
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|2116 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|2390 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|16.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|160
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|64
Производительность GPU
13.8 терафлопс
16.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x1W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|87 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|-
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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