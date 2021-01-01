Главная > Сравнение ноутбуков > GE76 Raider или ROG Zephyrus S15 (GX502) – что лучше выбрать?

MSI GE76 Raider против ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)

72 из 100
MSI GE76 Raider
VS
68 из 100
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
MSI GE76 Raider
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций MSI GE76 Raider и ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GE76 Raider
  • Видеокарта показывает в среднем на 109-149% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 23.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 76 Вт*ч)
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2958 vs 2666 баллов
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 860 граммов меньше (2.04 и 2.9 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (907 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GE76 Raider
vs
ROG Zephyrus S15 (GX502)

Корпус

Вес 2.9 кг 2.04 кг
Ширина 397 мм 360 мм
Высота 284 мм 252 мм
Толщина 25.9 мм 18.9 мм
Площадь 1127 см2 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~74%
Боковые рамки 7 мм 7.3 мм
Цвета Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 57 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1179:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 280 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства - 608 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт -
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1504 МГц 960 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1200 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 4.608 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~11 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1920
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GE76 Raider +199%
13.8 терафлопс
ROG Zephyrus S15 (GX502)
4.608 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 2x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 83 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 17 9700 или GE76 Raider
2. GS66 Stealth или GE76 Raider
3. GP76 Leopard или GE76 Raider
4. GE66 Raider или GE76 Raider
5. Alienware m15 R4 или ROG Zephyrus S15 (GX502)
6. ROG Zephyrus G15 GA503 или ROG Zephyrus S15 (GX502)
7. Blade 15 Advanced Edition (2021) или ROG Zephyrus S15 (GX502)
8. TUF Gaming A15 FA506 или ROG Zephyrus S15 (GX502)
9. Blade 15 Base Edition (2021) или ROG Zephyrus S15 (GX502)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) и MSI GE76 Raider – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях