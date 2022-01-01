Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 1920 x 1080 (360 Hz) 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Батарея 99.9 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10870H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10980HK Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK - Intel Core i7 12700H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI GE76 Raider Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 43.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 56 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 32-44% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell Alienware m15 R7 Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (2.42 и 2.9 кг)

На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16990 vs 7845 баллов

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (971 и 1127 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.9 кг 2.42 кг Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 356.2 x 272.5 x 12.9-20.6 мм Площадь 1127 см2 971 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~69.1% Боковые рамки 7 мм 5.4 мм Цвета Синий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 55 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 1920 x 1080 (360 Hz) 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость GE76 Raider н/д Alienware m15 R7 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 230 / 240 / 280 Вт 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства 880 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10870H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10980HK Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK Intel Core i7 12700H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Базовая частота 2.6 ГГц 2.3 ГГц Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц Ядер 6 14 Потоков 12 20 L3-кэш 12 МБ 24 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics (96EU) Техпроцесс 14 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) GE76 Raider 1291 Alienware m15 R7 +40% 1813 Geekbench 5 (многоядерный) GE76 Raider 6206 Alienware m15 R7 +104% 12630 Cinebench R23 (одноядерный) GE76 Raider 1253 Alienware m15 R7 +46% 1830 Cinebench R23 (многоядерный) GE76 Raider 7845 Alienware m15 R7 +117% 16990

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 130 Вт 95 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1695 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 120 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU GE76 Raider +59% 13.8 терафлопс Alienware m15 R7 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x1W 2x2.5W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 87 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.