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MSI GE76 Raider против Dell XPS 17 9700

MSI GE76 Raider
VS
Dell XPS 17 9700
MSI GE76 Raider
Dell XPS 17 9700
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GE76 Raider и Dell XPS 17 9700 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GE76 Raider
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 143-195% больше FPS в играх
  • На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2732 vs 2118 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell XPS 17 9700
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (2.51 и 2.9 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (930 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GE76 Raider
vs
XPS 17 9700

Корпус

Вес 2.9 кг 2.51 кг
Ширина 397 мм 375 мм
Высота 284 мм 248 мм
Толщина 25.9 мм 20 мм
Площадь 1127 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~90.1%
Боковые рамки 7 мм 4.4 мм
Цвета Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1686:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 90.4%
Охват DCI-P3 - 94%
Время отклика 3 мс 41 мс
Максимальная яркость
GE76 Raider
н/д
XPS 17 9700
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 230 / 280 Вт 0 Вт
Вес зарядного устройства - 447 граммов

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость - 82.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 8.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GE76 Raider +6%
1203
XPS 17 9700
1133
Geekbench 5 (многоядерный)
GE76 Raider +39%
5599
XPS 17 9700
4030
Cinebench R20 (одноядерный)
GE76 Raider +8%
484
XPS 17 9700
450
Cinebench R20 (многоядерный)
GE76 Raider +29%
2732
XPS 17 9700
2118

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1485 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 3840 1024
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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