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MSI GE76 Raider против HP Omen 16 (2022)

64 из 100
MSI GE76 Raider
VS
60 из 100
HP Omen 16 (2022)
MSI GE76 Raider
HP Omen 16 (2022)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GE76 Raider и HP Omen 16 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GE76 Raider
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 16.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 83 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать HP Omen 16 (2022)
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (2.29 и 2.9 кг)
  • На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12978 vs 7845 баллов
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (915 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GE76 Raider
vs
Omen 16 (2022)

Корпус

Вес 2.9 кг 2.29 кг
Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 369 x 248 x 23 мм
Площадь 1127 см2 915 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~78.1%
Боковые рамки 7 мм 6.3 мм
Цвета Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 55 дБ 56 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
GE76 Raider
н/д
Omen 16 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 240 / 280 Вт 150 / 230 Вт
Вес зарядного устройства 880 граммов 636 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GE76 Raider
1267
Omen 16 (2022) +46%
1849
Geekbench 5 (многоядерный)
GE76 Raider
6232
Omen 16 (2022) +51%
9399
Cinebench R23 (одноядерный)
GE76 Raider
1253
Omen 16 (2022) +52%
1905
Cinebench R23 (многоядерный)
GE76 Raider
7845
Omen 16 (2022) +65%
12978

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт -
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц -
Boost частота GPU 1802 МГц -
FLOPS 13.8 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
GE76 Raider +115%
13.8 терафлопс
Omen 16 (2022)
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x1W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 87 дБ 84.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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