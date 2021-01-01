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MSI GE76 Raider против HP Spectre x360 15

72 из 100
MSI GE76 Raider
VS
68 из 100
HP Spectre x360 15
MSI GE76 Raider
HP Spectre x360 15
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Экран
Процессор Intel Core i7 1165G7
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GE76 Raider и HP Spectre x360 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GE76 Raider
  • Видеокарта показывает в среднем на 394-538% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (99.9 и 72.9 Вт*ч)
  • На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2958 vs 2281 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • Существенно легче – весит на 980 граммов меньше (1.92 и 2.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 122% более четкий дисплей – 282 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (815 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GE76 Raider
vs
Spectre x360 15

Корпус

Вес 2.9 кг 1.92 кг
Ширина 397 мм 359.9 мм
Высота 284 мм 226.4 мм
Толщина 25.9 мм 19.9 мм
Площадь 1127 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~82.4%
Боковые рамки 7 мм 7.3 мм
Цвета Синий Черный, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
GE76 Raider
н/д
Spectre x360 15
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 280 Вт 90 / 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GE76 Raider
1253
Spectre x360 15 +24%
1554
Geekbench 5 (многоядерный)
GE76 Raider +16%
6063
Spectre x360 15
5218
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
GE76 Raider +30%
2958
Spectre x360 15
2281

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1504 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1100-1400 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 768
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GE76 Raider +717%
13.8 терафлопс
Spectre x360 15
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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