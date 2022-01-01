Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 1920 x 1080 (360 Hz) 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10870H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10980HK Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 12GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI GE76 Raider Видеокарта показывает в среднем на 109-149% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 29.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 70 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD) Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.4 и 2.9 кг)

На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10556 vs 7845 баллов

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (962 и 1127 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.9 кг 2.4 кг Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 370 x 260 x 23.6 мм Площадь 1127 см2 962 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~74.3% Боковые рамки 7 мм 6.8 мм Цвета Синий Белый, Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 55 дБ 52 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 1920 x 1080 (360 Hz) 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1203:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 73.2% Охват DCI-P3 - 72.6% Время отклика - 12 мс Максимальная яркость GE76 Raider н/д Victus 16 (2021 AMD) 250 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 240 / 280 Вт 200 Вт Вес зарядного устройства 880 граммов 500 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 130 Вт - Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1504 МГц 1375 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1645 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 4.632 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1408 Блоки текстурирования (TMUs) 120 88 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU GE76 Raider +198% 13.8 терафлопс Victus 16 (2021 AMD) 4.632 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 12GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC245 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x1W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 87 дБ 78 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.