Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 1920 x 1080 (360 Hz) 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 1920 x 1080 Батарея 99.9 Вт*ч - 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10870H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10980HK Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI GE76 Raider Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать MSI Crosshair 17 Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц

Легче – весит на 240 граммов меньше (2.66 и 2.9 кг)

На 124% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17567 vs 7845 баллов

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.9 кг 2.66 кг Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 398 x 273 x 27.2 мм Площадь 1127 см2 1087 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~75.9% Боковые рамки 7 мм 7.5 мм Цвета Синий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 55 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 1920 x 1080 (360 Hz) 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 360 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 240 / 280 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 880 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10870H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10980HK Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Базовая частота 2.6 ГГц 2.3 ГГц Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц Ядер 6 14 Потоков 12 20 L3-кэш 12 МБ 24 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics (96EU) Техпроцесс 14 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) GE76 Raider 1291 Crosshair 17 +47% 1896 Geekbench 5 (многоядерный) GE76 Raider 6206 Crosshair 17 +113% 13190 Cinebench R23 (одноядерный) GE76 Raider 1253 Crosshair 17 +50% 1885 Cinebench R23 (многоядерный) GE76 Raider 7845 Crosshair 17 +124% 17567

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 130 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1802 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 120 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU GE76 Raider 13.8 терафлопс Crosshair 17 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 - Мощность динамиков 2x2W, 2x1W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 87 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.