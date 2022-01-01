Главная > Сравнение ноутбуков > GF63 Thin или TUF Dash F15 FX516 – что лучше выбрать?

MSI GF63 Thin против ASUS TUF Dash F15 FX516

52 из 100
MSI GF63 Thin
VS
54 из 100
ASUS TUF Dash F15 FX516
MSI GF63 Thin
ASUS TUF Dash F15 FX516
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GF63 Thin и ASUS TUF Dash F15 FX516 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GF63 Thin
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.86 и 2 кг)
  • На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9378 vs 5463 баллов
Причины выбрать ASUS TUF Dash F15 FX516
  • Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (76 и 51 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GF63 Thin
vs
TUF Dash F15 FX516

Корпус

Вес 1.86 кг 2 кг
Размеры 359 x 254 x 21.7 мм 360 x 252 x 19.9 мм
Площадь 912 см2 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~74%
Боковые рамки 6.8 мм 7.3 мм
Цвета Черный Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 54 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 120 Вт 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства - 486 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
GF63 Thin +35%
6376
TUF Dash F15 FX516
4721
Cinebench R23 (одноядерный)
GF63 Thin +23%
1758
TUF Dash F15 FX516
1428
Cinebench R23 (многоядерный)
GF63 Thin +72%
9378
TUF Dash F15 FX516
5463

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 60-75 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 1403 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1635 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
GF63 Thin
3.195 терафлопс
TUF Dash F15 FX516 +110%
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 81 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt - Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. MSI GF63 Thin или ASUS ROG Strix G15 G513
2. MSI GF63 Thin или ASUS TUF Gaming A15 FA506
3. MSI GF63 Thin или HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
4. MSI GF63 Thin или Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
5. MSI GF63 Thin или GF75 Thin
6. ASUS TUF Dash F15 FX516 или ROG Strix G15 G513
7. ASUS TUF Dash F15 FX516 или ROG Zephyrus G15 GA503
8. ASUS TUF Dash F15 FX516 или Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
9. ASUS TUF Dash F15 FX516 или Dell Alienware m15 R4
10. ASUS TUF Dash F15 FX516 или HP Victus 16 (2021 AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS TUF Dash F15 FX516 и MSI GF63 Thin – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры