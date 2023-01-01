MSI Thin GF63 против Dell G15 5530 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
58
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
47
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
34
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
53
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
73
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Thin GF63
- Существенно легче – весит на 790 граммов меньше (1.86 и 2.65 кг)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (912 и 981 см2)
Причины выбрать Dell G15 5530 (2023)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх
- На 93% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18239 vs 9426 баллов
- Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.86 кг
|2.65 кг
|Размеры
|359 x 254 x 21.7 мм
|357.26 x 274.5 x 26.9 мм
|Площадь
|912 см2
|981 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.6%
|~68.4%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|5.9 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Серый, Фиолетовый
|Материал
|Пластик
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|51.2 дБ
|47.8 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Контрастность
|-
|800:1
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|120 Вт
|240 / 330 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|330 граммов
|880 / 1340 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|6
|10 (6P + 4E)
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|20 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1513
G15 5530 (2023) +26%
1912
Geekbench 5 (многоядерный)
6385
G15 5530 (2023) +109%
13323
Cinebench R23 (одноядерный)
1462
G15 5530 (2023) +33%
1945
Cinebench R23 (многоядерный)
9426
G15 5530 (2023) +93%
18239
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|40 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|80 дБ
|79.6 дБ
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|10.5 x 6.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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