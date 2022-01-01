MSI GF63 Thin против Dell G16
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Обзор
Оценка основных функций MSI GF63 Thin и Dell G16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GF63 Thin
- Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.86 и 2.44 кг)
Причины выбрать Dell G16
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 95-129% больше FPS в играх
- На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17215 vs 9378 баллов
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
|Вес
|1.86 кг
|2.44 кг
|Размеры
|359 x 254 x 21.7 мм
|357.2 x 272.1 x 20.6-26.9 мм
|Площадь
|912 см2
|972 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.6%
|~76.4%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
| -
|140°
Система охлаждения
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|55.9 дБ
|48.1 дБ
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
| -
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Тесты экрана
|Контрастность
| -
|1154:1
|Цветовой охват sRGB
| -
|98%
|Охват Adobe RGB
| -
|70.5%
|Охват DCI-P3
| -
|68.3%
|Время отклика
| -
|9 мс
|Напряжение
| -
|13.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|120 Вт
|180 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|330 граммов
|882 грамма
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|6
|14
|Потоков
|12
|20
|L3-кэш
|12 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
|TGP
|40 Вт
|90 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|1463 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|1695 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|8.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|48
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
| -
|NVMe
|Да
|Да
|Аудиочип
| -
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|80 дБ
|84.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
Порты
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
Тачпад
|Размер
| -
|10.5 x 6.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
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