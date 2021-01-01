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MSI GF63 Thin против Dell Vostro 15 3500

56 из 100
MSI GF63 Thin
VS
42 из 100
Dell Vostro 15 3500
MSI GF63 Thin
Dell Vostro 15 3500
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce MX330
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GF63 Thin и Dell Vostro 15 3500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GF63 Thin
  • Видеокарта показывает в среднем на 89-122% больше FPS в играх
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (51 и 42 Вт*ч)
  • Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GF63 Thin
vs
Vostro 15 3500

Корпус

Вес 1.86 кг 1.78 кг
Размеры 359 x 254 x 21.7 мм 363.9 x 249 x 18-19 мм
Площадь 912 см2 906 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~74.1%
Боковые рамки 6.8 мм 9.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 400:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
GF63 Thin
н/д
Vostro 15 3500
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 120 Вт 45 / 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 12 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GF63 Thin +34%
1390
Vostro 15 3500
1041
Geekbench 5 (многоядерный)
GF63 Thin +163%
5868
Vostro 15 3500
2228
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 25 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU 1380 МГц 1531 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1594 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 1.22 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR5
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GF63 Thin +162%
3.195 терафлопс
Vostro 15 3500
1.22 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt - Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Размер - 10.4 x 7.9 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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