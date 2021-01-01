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MSI GF63 Thin против Dell Vostro 15 5515

56 из 100
MSI GF63 Thin
VS
51 из 100
Dell Vostro 15 5515
MSI GF63 Thin
Dell Vostro 15 5515
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 51 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GF63 Thin и Dell Vostro 15 5515 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GF63 Thin
  • На 105% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9378 vs 4578 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)
Причины выбрать Dell Vostro 15 5515
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.63 и 1.86 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (815 и 912 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GF63 Thin
vs
Vostro 15 5515

Корпус

Вес 1.86 кг 1.63 кг
Размеры 359 x 254 x 21.7 мм 356 x 228.9 x 17.9 мм
Площадь 912 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~82.4%
Боковые рамки 6.8 мм 5.3 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TFT LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 500:1
Цветовой охват sRGB - 54%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
GF63 Thin
н/д
Vostro 15 5515
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GF63 Thin +40%
1390
Vostro 15 5515
996
Geekbench 5 (многоядерный)
GF63 Thin +64%
5868
Vostro 15 5515
3583
Cinebench R23 (одноядерный)
GF63 Thin +60%
1758
Vostro 15 5515
1099
Cinebench R23 (многоядерный)
GF63 Thin +105%
9378
Vostro 15 5515
4578

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1380 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1500 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс -
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 384
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
GF63 Thin
3.195 терафлопс
Vostro 15 5515
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt - Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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