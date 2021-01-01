MSI GF63 Thin против Dell Vostro 15 5515
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
83
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
55
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
35
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
54
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
74
Оценка NanoReview
56
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI GF63 Thin
- На 105% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9378 vs 4578 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)
Причины выбрать Dell Vostro 15 5515
- Легче – весит на 230 граммов меньше (1.63 и 1.86 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (815 и 912 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.86 кг
|1.63 кг
|Размеры
|359 x 254 x 21.7 мм
|356 x 228.9 x 17.9 мм
|Площадь
|912 см2
|815 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.6%
|~82.4%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Черный
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TFT LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|500:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|54%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.25 В
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|120 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
GF63 Thin +40%
1390
996
Geekbench 5 (многоядерный)
GF63 Thin +64%
5868
3583
Cinebench R23 (одноядерный)
GF63 Thin +60%
1758
1099
Cinebench R23 (многоядерный)
GF63 Thin +105%
9378
4578
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|40 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1024
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|-
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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