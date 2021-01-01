Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 Батарея 51 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI GF63 Thin На 105% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9378 vs 4578 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч) Причины выбрать Dell Vostro 15 5515 Легче – весит на 230 граммов меньше (1.63 и 1.86 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (815 и 912 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.86 кг 1.63 кг Размеры 359 x 254 x 21.7 мм 356 x 228.9 x 17.9 мм Площадь 912 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~82.4% Боковые рамки 6.8 мм 5.3 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TFT LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 500:1 Цветовой охват sRGB - 54% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость GF63 Thin н/д Vostro 15 5515 250 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 40 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1380 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1500 МГц FLOPS 3.195 терафлопс - Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 384 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU GF63 Thin 3.195 терафлопс Vostro 15 5515 н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt - Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.