MSI GF63 Thin против Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI GF63 Thin
- На 278% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9378 vs 2480 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (15”)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (851 и 912 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.86 кг
|1.8 кг
|Размеры
|359 x 254 x 21.7 мм
|357.6 x 237.9 x 17.9-20.3 мм
|Площадь
|912 см2
|851 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.6%
|~78.9%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Черный
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Цветовой охват sRGB
|-
|60%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|120 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Ядер
|6
|2
|Потоков
|12
|4
|L3-кэш
|12 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Intel UHD Graphics G1
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
GF63 Thin +28%
1390
1084
Geekbench 5 (многоядерный)
GF63 Thin +168%
5868
2187
Cinebench R23 (одноядерный)
GF63 Thin +55%
1758
1132
Cinebench R23 (многоядерный)
GF63 Thin +278%
9378
2480
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|40 Вт
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1024
|896
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|-
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1