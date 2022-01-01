Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 10200H Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI GF65 Thin Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.86 и 2.3 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-54) Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (58 и 51 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.86 кг 2.3 кг Размеры 359 x 254 x 21.7 мм 363 x 255 x 22.9 мм Площадь 912 см2 926 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~72.5% Боковые рамки 6.8 мм 8.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 54.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1255:1 Цветовой охват sRGB 100% 55% Охват Adobe RGB - 38.1% Охват DCI-P3 - 39.1% Время отклика 3 мс 19 мс Максимальная яркость GF65 Thin н/д Predator Helios 300 (PH315-54) 300 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 58 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 180 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства - 805 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 6GB TGP - 85 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1455 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1695 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 96 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU GF65 Thin 4.884 терафлопс Predator Helios 300 (PH315-54) +78% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x16 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 74 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.6 x 7.7 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.