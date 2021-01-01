GF65 Thin или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 10200H Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI GF65 Thin Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Легче – весит на 240 граммов меньше (1.86 и 2.1 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Комплектуется на 49 Вт*ч большей батареей (100 и 51 Вт*ч)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.86 кг 2.1 кг Размеры 359 x 254 x 21.7 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 912 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~86.2% Боковые рамки 6.8 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 3456 x 2234 Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость GF65 Thin н/д MacBook Pro 16 (2021) 1000 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 100 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 180 Вт 140 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 10200H Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Apple M1 Pro Apple M1 Max Базовая частота 2.4 ГГц 2.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.2 ГГц Ядер 4 10 Потоков 8 10 L3-кэш 8 МБ - Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 Pro GPU (16-core) Техпроцесс 14 нм 5 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) GF65 Thin 1088 MacBook Pro 16 (2021) +56% 1701 Geekbench 5 (многоядерный) GF65 Thin 4149 MacBook Pro 16 (2021) +190% 12018

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1455 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1278 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 1536 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU GF65 Thin 4.884 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) +6% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Nahimic 3 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.