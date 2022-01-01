Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 10200H Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile Radeon RX 6800M 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI GF65 Thin Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.86 и 2.4 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Причины выбрать Asus ROG Strix G15 Advantage Edition Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх

Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (90 и 51 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.86 кг 2.4 кг Размеры 359 x 254 x 21.7 мм 354.9 x 259.9 x 27.2 мм Площадь 912 см2 922 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~72.8% Боковые рамки 6.8 мм 4.8 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 300 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 3 мс - Максимальная яркость GF65 Thin н/д ROG Strix G15 Advantage Edition 300 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 180 Вт 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile Radeon RX 6800M 12GB TGP - 115-150 Вт Nvidia Optimus Да AMD Switchable Graphics Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1455 МГц 2116 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 2390 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 16.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 96 160 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU GF65 Thin 4.884 терафлопс ROG Strix G15 Advantage Edition +236% 16.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x4W Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.