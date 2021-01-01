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MSI GF65 Thin против ASUS ROG Strix Scar 15 G533

MSI GF65 Thin
VS
ASUS ROG Strix Scar 15 G533
MSI GF65 Thin
ASUS ROG Strix Scar 15 G533
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce RTX 3060 Mobile
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций MSI GF65 Thin и ASUS ROG Strix Scar 15 G533 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GF65 Thin
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.86 и 2.3 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 15 G533
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (90 и 51 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-35% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GF65 Thin
vs
ROG Strix Scar 15 G533

Корпус

Вес 1.86 кг 2.3 кг
Ширина 359 мм 354 мм
Высота 254 мм 259 мм
Толщина 21.7 мм 27.2 мм
Площадь 912 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~73.2%
Боковые рамки 6.8 мм 4.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 180 Вт 240 Вт

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x4W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.9 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 780-1215 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1290-1620 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 15.97 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 3840 5120
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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