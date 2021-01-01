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MSI GF65 Thin против Dell Alienware m15 R5

60 из 100
MSI GF65 Thin
VS
75 из 100
Dell Alienware m15 R5
MSI GF65 Thin
Dell Alienware m15 R5
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций MSI GF65 Thin и Dell Alienware m15 R5 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GF65 Thin
  • Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.86 и 2.42 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (86 и 51 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GF65 Thin
vs
Alienware m15 R5

Корпус

Вес 1.86 кг 2.42 кг
Ширина 359 мм 356.2 мм
Высота 254 мм 272.5 мм
Толщина 21.7 мм 12-19.2 мм
Площадь 912 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~69.1%
Боковые рамки 6.8 мм 5.4 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 3 мс 1 мс
Максимальная яркость
GF65 Thin
н/д
Alienware m15 R5
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 180 Вт 240 Вт

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет -
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GF65 Thin
1063
Alienware m15 R5 +28%
1359
Geekbench 5 (многоядерный)
GF65 Thin
4035
Alienware m15 R5 +82%
7347

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1455 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 1536 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

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