MSI GF65 Thin против Dell G3 15 3500
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
66
67
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
55
46
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
56
44
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
61
61
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
62
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
73
66
Оценка NanoReview
60
53
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI GF65 Thin
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.86 и 2.34 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell G3 15 3500
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.86 кг
|2.34 кг
|Ширина
|359 мм
|365.5 мм
|Высота
|254 мм
|254 мм
|Толщина
|21.7 мм
|21.4 мм
|Площадь
|912 см2
|928 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.6%
|~72.3%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|10.1 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|48.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|800:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|57%
|Время отклика
|3 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|180 Вт
|130 / 240 Вт
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|SoundcardIntel Comet Lake PCH-H - cAVS
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|73.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Нет
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|10.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1063
G3 15 3500 +4%
1110
Geekbench 5 (многоядерный)
GF65 Thin +3%
4035
3910
Cinebench R20 (одноядерный)
450
Cinebench R20 (многоядерный)
2118
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1455 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1590 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|4.884 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|1536
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
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