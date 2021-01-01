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MSI GF65 Thin против Dell Inspiron 15 5510

MSI GF65 Thin
VS
Dell Inspiron 15 5510
MSI GF65 Thin
Dell Inspiron 15 5510
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 51 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GF65 Thin и Dell Inspiron 15 5510 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GF65 Thin
  • Видеокарта показывает в среднем на 1528-2084% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.63 и 1.86 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (815 и 912 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GF65 Thin
vs
Inspiron 15 5510

Корпус

Вес 1.86 кг 1.63 кг
Ширина 359 мм 356 мм
Высота 254 мм 228.9 мм
Толщина 21.7 мм 17.9 мм
Площадь 912 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~82.4%
Боковые рамки 6.8 мм 5.3 мм
Цвета Черный Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 3 мс -

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 180 Вт 0 Вт

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GF65 Thin +14%
1078
Inspiron 15 5510
948
Geekbench 5 (многоядерный)
GF65 Thin +41%
3595
Inspiron 15 5510
2557
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1000 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 0.38 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 192 бит -
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 3840 192
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

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