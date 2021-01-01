MSI GF65 Thin против HP Pavilion 15
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
62
71
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
50
41
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
56
13
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
61
59
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
48
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
73
83
Оценка NanoReview
58
45
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI GF65 Thin
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 40-55% больше FPS в играх
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Pavilion 15
- Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.75 и 1.86 кг)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (842 и 912 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.86 кг
|1.75 кг
|Ширина
|359 мм
|360.1 мм
|Высота
|254 мм
|233.9 мм
|Толщина
|21.7 мм
|17.8 мм
|Площадь
|912 см2
|842 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.6%
|~79.7%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|7.4 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.34 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Справа
|Мощность зарядки
|180 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1056
Pavilion 15 +23%
1294
Geekbench 5 (многоядерный)
3816
Pavilion 15 +12%
4259
Cinebench R23 (одноядерный)
1322
Cinebench R23 (многоядерный)
4968
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1455 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|1590 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|4.884 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1536
|896
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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