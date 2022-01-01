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MSI GF65 Thin против Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)

53 из 100
MSI GF65 Thin
VS
50 из 100
Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15
MSI GF65 Thin
Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GF65 Thin и Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GF65 Thin
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.86 и 2.25 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (51 и 45 Вт*ч)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GF65 Thin
vs
IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)

Корпус

Вес 1.86 кг 2.25 кг
Размеры 359 x 254 x 21.7 мм 359.6 x 251.9 x 24.2 мм
Площадь 912 см2 906 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~74.1%
Боковые рамки 6.8 мм 7.1 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 53.1 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1462:1
Цветовой охват sRGB 100% 59.6%
Охват Adobe RGB - 41.1%
Охват DCI-P3 - 39.7%
Время отклика 3 мс 40 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 180 Вт 135 / 170 Вт
Вес зарядного устройства - 536 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 85 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1455 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1560 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1536 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 96 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
GF65 Thin +53%
4.884 терафлопс
IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 LPDDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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