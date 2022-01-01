Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240 Hz) Процессор - Intel Core i5 10200H Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile Radeon RX 6700M 10GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition Видеокарта показывает в среднем на 104-142% больше FPS в играх

Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (82 и 51 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.86 кг 1.9 кг Размеры 359 x 254 x 21.7 мм 357 x 247 x 19 мм Площадь 912 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~76.1% Боковые рамки 6.8 мм 5.8 мм Цвета Черный Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 51 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240 Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 3 мс -

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 82 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 180 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства - 572 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile Radeon RX 6700M 10GB TGP - 95-120 Вт Nvidia Optimus Да AMD Switchable Graphics Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1455 МГц 1489 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 2250 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 14.1 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 10 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 160 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 2304 Блоки текстурирования (TMUs) 96 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU GF65 Thin 4.884 терафлопс Delta 15 Advantage Edition +189% 14.1 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC233 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.