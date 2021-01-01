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MSI GF65 Thin против GE76 Raider

MSI GF65 Thin
VS
MSI GE76 Raider
MSI GF65 Thin
MSI GE76 Raider
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce RTX 3060 Mobile
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GF65 Thin и GE76 Raider от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GF65 Thin
  • Существенно легче – весит на 1040 граммов меньше (1.86 и 2.9 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (912 и 1127 см2)
Причины выбрать MSI GE76 Raider
  • Комплектуется на 48.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GF65 Thin
vs
GE76 Raider

Корпус

Вес 1.86 кг 2.9 кг
Ширина 359 мм 397 мм
Высота 254 мм 284 мм
Толщина 21.7 мм 25.9 мм
Площадь 912 см2 1127 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~73.2%
Боковые рамки 6.8 мм 7 мм
Цвета Черный Синий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 3 мс 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 180 Вт 230 / 280 Вт

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Nahimic 3
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GF65 Thin
н/д
GE76 Raider
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
GF65 Thin
н/д
GE76 Raider
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
GF65 Thin
н/д
GE76 Raider
2732

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

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