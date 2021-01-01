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MSI GF75 Thin против Acer Nitro 5 AN515-57

56 из 100
MSI GF75 Thin
VS
57 из 100
Acer Nitro 5 AN515-57
MSI GF75 Thin
Acer Nitro 5 AN515-57
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Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GF75 Thin и Acer Nitro 5 AN515-57 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GF75 Thin
  • Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN515-57
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5542 vs 5042 баллов
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (57 и 51 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (927 и 1032 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GF75 Thin
vs
Nitro 5 AN515-57

Корпус

Вес 2.3 кг 2.3 кг
Размеры 397 x 260 x 22-23.1 мм 363.4 x 255 x 23.9 мм
Площадь 1032 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~72.4%
Боковые рамки 7 мм 9 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1480:1
Цветовой охват sRGB 100% 53%
Время отклика 3 мс 11 мс
Максимальная яркость
GF75 Thin
н/д
Nitro 5 AN515-57
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 180 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства - 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GF75 Thin
1218
Nitro 5 AN515-57 +15%
1396
Geekbench 5 (многоядерный)
GF75 Thin
4212
Nitro 5 AN515-57 +13%
4768
Cinebench R23 (одноядерный)
GF75 Thin
1169
Nitro 5 AN515-57 +23%
1436
Cinebench R23 (многоядерный)
GF75 Thin
5042
Nitro 5 AN515-57 +10%
5542

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 65 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1455 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1560 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1536 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GF75 Thin +53%
4.884 терафлопс
Nitro 5 AN515-57
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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