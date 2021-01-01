MSI GF75 Thin против Acer Predator Triton 300 SE
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI GF75 Thin
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE
- Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.7 и 2.3 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (736 и 1032 см2)
- Имеет на 24% более четкий дисплей – 157 против 127 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.3 кг
|1.7 кг
|Ширина
|397 мм
|323 мм
|Высота
|260 мм
|228 мм
|Толщина
|22-23.1 мм
|17.9 мм
|Площадь
|1032 см2
|736 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.9%
|~73.3%
|Боковые рамки
|7 мм
|6.6 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|62.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|76%
|Охват DCI-P3
|-
|77%
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|180 Вт
|0 Вт
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|3.0-3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1133
1627
Geekbench 5 (многоядерный)
4030
5665
Cinebench R20 (одноядерный)
450
Cinebench R20 (многоядерный)
2118
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|816-1387 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|1283-1703 МГц
|FLOPS
|10.94 терафлопс
|10.94 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Частота памяти
|1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|Шейдерных блоков
|3840
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|24 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
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