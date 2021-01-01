Главная > Сравнение ноутбуков > GF75 Thin или MacBook Pro 16 (2019) – что лучше выбрать?

MSI GF75 Thin против Apple MacBook Pro 16 (2019)

MSI GF75 Thin
VS
Apple MacBook Pro 16 (2019)
MSI GF75 Thin
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GF75 Thin и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GF75 Thin
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (2.04 и 2.3 кг)
  • Комплектуется на 49 Вт*ч большей батареей (100 и 51 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2663 vs 2118 баллов
  • Имеет на 78% более четкий дисплей – 226 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (880 и 1032 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GF75 Thin
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.04 кг
Ширина 397 мм 357.9 мм
Высота 260 мм 245.9 мм
Толщина 22-23.1 мм 16 мм
Площадь 1032 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~84.3%
Боковые рамки 7 мм 6.6 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума - 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1331:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 88.8%
Охват DCI-P3 - 99.4%
Время отклика 3 мс 43 мс
Максимальная яркость
GF75 Thin
н/д
MacBook Pro 16 (2019)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 180 Вт 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 359 граммов

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 82.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.1
USB-A 3x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1380 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1250 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 1280
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI GF75 Thin против Dell XPS 17 9700
2. MSI GF75 Thin против Dell Alienware m17 R4
3. MSI GF75 Thin против GS66 Stealth
4. MSI GF75 Thin против Razer Blade Pro 17 (2021)
5. MSI GF75 Thin против GP76 Leopard
6. Apple MacBook Pro 16 (2019) против Dell XPS 17 9700
7. Apple MacBook Pro 16 (2019) против Dell XPS 15 9500
8. Apple MacBook Pro 16 (2019) против Razer Blade Pro 17 (2021)
9. Apple MacBook Pro 16 (2019) против Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
10. Apple MacBook Pro 16 (2019) против Razer Blade 15 Base Edition (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 16 (2019) и MSI GF75 Thin – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях