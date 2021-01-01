Главная > Сравнение ноутбуков > GF75 Thin или ROG Strix G15 G513 – что лучше выбрать?

MSI GF75 Thin против ASUS ROG Strix G15 G513

MSI GF75 Thin
VS
ASUS ROG Strix G15 G513
MSI GF75 Thin
ASUS ROG Strix G15 G513
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 51 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce RTX 3060 Mobile
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций MSI GF75 Thin и ASUS ROG Strix G15 G513 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GF75 Thin
  • Видеокарта показывает в среднем на 133-182% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг)
  • На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 2118 баллов
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (917 и 1032 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GF75 Thin
vs
ROG Strix G15 G513

Корпус

Вес 2.3 кг 2.1 кг
Ширина 397 мм 354 мм
Высота 260 мм 259 мм
Толщина 22-23.1 мм 27.2 мм
Площадь 1032 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~73.2%
Боковые рамки 7 мм 4.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Время отклика 3 мс -

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 180 Вт 150 / 240 Вт

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
GF75 Thin
4030
ROG Strix G15 G513 +74%
7026
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
GF75 Thin
2118
ROG Strix G15 G513 +82%
3847

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1560 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 3840 1024
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI GF75 Thin vs Dell XPS 17 9700
2. MSI GF75 Thin vs MSI GS66 Stealth
3. MSI GF75 Thin vs MSI GP76 Leopard
4. MSI GF75 Thin vs MSI GF65 Thin
5. ASUS ROG Strix G15 G513 vs Apple MacBook Pro 16 (2019)
6. ASUS ROG Strix G15 G513 vs ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
7. ASUS ROG Strix G15 G513 vs ASUS TUF Gaming A15 FA506
8. ASUS ROG Strix G15 G513 vs Dell Alienware m15 R3
9. ASUS ROG Strix G15 G513 vs MSI GF65 Thin

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Strix G15 G513 и MSI GF75 Thin – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях