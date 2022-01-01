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MSI GF75 Thin против Dell Alienware x17 R2

52 из 100
MSI GF75 Thin
VS
72 из 100
Dell Alienware x17 R2
MSI GF75 Thin
Dell Alienware x17 R2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GF75 Thin и Dell Alienware x17 R2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GF75 Thin
  • Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (2.3 и 3.02 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (1032 и 1196 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x17 R2
  • На 237% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17009 vs 5042 баллов
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 101-137% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (87 и 51 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GF75 Thin
vs
Alienware x17 R2

Корпус

Вес 2.3 кг 3.02 кг
Размеры 397 x 260 x 22-23.1 мм 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм
Площадь 1032 см2 1196 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~69%
Боковые рамки 7 мм 8.1 мм
Цвета Черный Белый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 4
Уровень шума - 52.5 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
GF75 Thin
н/д
Alienware x17 R2
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 180 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства - 1003 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 14
Потоков 8 20
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GF75 Thin
1167
Alienware x17 R2 +54%
1798
Geekbench 5 (многоядерный)
GF75 Thin
4088
Alienware x17 R2 +213%
12796
Cinebench R23 (одноядерный)
GF75 Thin
1169
Alienware x17 R2 +57%
1841
Cinebench R23 (многоядерный)
GF75 Thin
5042
Alienware x17 R2 +237%
17009

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 140 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1455 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1802 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 1536 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 96 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
GF75 Thin
4.884 терафлопс
Alienware x17 R2 +183%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 84.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.6 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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