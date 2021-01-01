MSI GF75 Thin против Dell G7 15 7500
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
73
84
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
77
65
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
53
56
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
61
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
69
62
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
65
70
Оценка NanoReview
63
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI GF75 Thin
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell G7 15 7500
- На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2732 vs 2118 баллов
- Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (956 и 1032 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.3 кг
|2.26 кг
|Ширина
|397 мм
|357.2 мм
|Высота
|260 мм
|267.7 мм
|Толщина
|22-23.1 мм
|20.05 мм
|Площадь
|1032 см2
|956 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.9%
|~70.2%
|Боковые рамки
|7 мм
|5.9 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|4900 об/мин
|Уровень шума
|-
|51 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|800:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|3 мс
|19 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|13.2 В
|Время полной зарядки
|-
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|180 Вт
|130 / 240 Вт
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Нет
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1133
G7 15 7500 +6%
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
4030
G7 15 7500 +39%
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
450
G7 15 7500 +8%
484
Cinebench R20 (многоядерный)
2118
G7 15 7500 +29%
2732
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|1455 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|1590 МГц
|FLOPS
|10.94 терафлопс
|4.884 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Частота памяти
|1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|3840
|1536
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
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