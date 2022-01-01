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MSI GF75 Thin против HP Victus 16 (2021 AMD)

52 из 100
MSI GF75 Thin
VS
57 из 100
HP Victus 16 (2021 AMD)
MSI GF75 Thin
HP Victus 16 (2021 AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GF75 Thin и HP Victus 16 (2021 AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GF75 Thin
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.3 и 2.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
  • На 109% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10556 vs 5042 баллов
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (70 и 51 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (962 и 1032 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GF75 Thin
vs
Victus 16 (2021 AMD)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.4 кг
Размеры 397 x 260 x 22-23.1 мм 370 x 260 x 23.6 мм
Площадь 1032 см2 962 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~74.3%
Боковые рамки 7 мм 6.8 мм
Цвета Черный Белый, Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1203:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 73.2%
Охват DCI-P3 - 72.6%
Время отклика 3 мс 12 мс
Максимальная яркость
GF75 Thin
н/д
Victus 16 (2021 AMD)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 180 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства - 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
GF75 Thin
5042
Victus 16 (2021 AMD) +109%
10556

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1455 МГц 1375 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1645 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 1536 1408
Блоки текстурирования (TMUs) 96 88
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
GF75 Thin +5%
4.884 терафлопс
Victus 16 (2021 AMD)
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC245
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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