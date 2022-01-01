Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 12GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI GF75 Thin Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.3 и 2.4 кг)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD) На 109% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10556 vs 5042 баллов

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (70 и 51 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (962 и 1032 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 2.4 кг Размеры 397 x 260 x 22-23.1 мм 370 x 260 x 23.6 мм Площадь 1032 см2 962 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~74.3% Боковые рамки 7 мм 6.8 мм Цвета Черный Белый, Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1203:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 73.2% Охват DCI-P3 - 72.6% Время отклика 3 мс 12 мс Максимальная яркость GF75 Thin н/д Victus 16 (2021 AMD) 250 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 180 Вт 200 Вт Вес зарядного устройства - 500 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1455 МГц 1375 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1645 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 4.632 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 1408 Блоки текстурирования (TMUs) 96 88 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU GF75 Thin +5% 4.884 терафлопс Victus 16 (2021 AMD) 4.632 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 12GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC245 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 78 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.