MSI GF75 Thin против GF63 Thin
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VS
56
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Обзор
Оценка основных функций MSI GF75 Thin и GF63 Thin от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GF75 Thin
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать MSI GF63 Thin
- Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.86 и 2.3 кг)
- На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9378 vs 5042 баллов
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (912 и 1032 см2)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
|Вес
|2.3 кг
|1.86 кг
|Размеры
|397 x 260 x 22-23.1 мм
|359 x 254 x 21.7 мм
|Площадь
|1032 см2
|912 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.9%
|~73.6%
|Боковые рамки
|7 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Система охлаждения
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
| -
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
| -
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Тесты экрана
|Цветовой охват sRGB
|100%
| -
|Время отклика
|3 мс
| -
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
| -
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
| -
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|180 Вт
|120 Вт
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
|TGP
| -
|40 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
| -
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1455 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1590 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|4.884 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1536
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
|Аудиочип
|Nahimic 3
| -
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
| -
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
Порты
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
| -
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
Тачпад
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
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