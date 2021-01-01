MSI GL76 Pulse против Dell G15 5510
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
82
72
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
48
42
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
53
44
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
64
64
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
71
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
55
56
Оценка NanoReview
60
54
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI GL76 Pulse
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- На 28% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 250 нит
Причины выбрать Dell G15 5510
- Немного легче – весит на 160 граммов меньше (2.44 и 2.6 кг)
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (972 и 1087 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.6 кг
|2.44 кг
|Ширина
|398 мм
|357.2 мм
|Высота
|273 мм
|272.1 мм
|Толщина
|24.2 мм
|24.9 мм
|Площадь
|1087 см2
|972 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.9%
|~69%
|Боковые рамки
|7.5 мм
|5.9 мм
|Цвета
|Серий
|Черный, Серий, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1570:1
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|94%
|-
|Время отклика
|8 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|13.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|180 Вт
|180 / 240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
GL76 Pulse +22%
1417
1163
Geekbench 5 (многоядерный)
GL76 Pulse +10%
5086
4613
Cinebench R20 (многоядерный)
3822
н/д
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|0 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|712-1530 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1057-1740 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|4.329 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|10.5 x 6.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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