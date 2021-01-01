MSI GL76 Pulse против Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI GL76 Pulse
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
Причины выбрать Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
- Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.5 и 2.6 кг)
- Комплектуется на 45.6 Вт*ч большей батареей (99 и 53.4 Вт*ч)
- На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12180 vs 9315 баллов
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)
- На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.6 кг
|2.5 кг
|Ширина
|398 мм
|396 мм
|Высота
|273 мм
|270 мм
|Толщина
|24.2 мм
|21.5 мм
|Площадь
|1087 см2
|1069 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.9%
|~77.2%
|Боковые рамки
|7.5 мм
|6.5 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|59 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|255 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3840 x 2160 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1570:1
|1479:1
|Цветовой охват sRGB
|94%
|99%
|Охват Adobe RGB
|-
|99%
|Охват DCI-P3
|-
|86.8%
|Время отклика
|8 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|15.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|180 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|726 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1503
1572
Geekbench 5 (многоядерный)
6876
8654
Cinebench R23 (одноядерный)
GL76 Pulse +16%
1737
Cinebench R23 (многоядерный)
9315
12180
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|105 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|712-1530 МГц
|930 МГц
|Boost частота GPU
|1057-1740 МГц
|1410 МГц
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|14.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|5120
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|88 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Внизу экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 4.0
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.6 мм
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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