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MSI GL76 Pulse против Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)

64 из 100
MSI GL76 Pulse
VS
76 из 100
Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
MSI GL76 Pulse
Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GL76 Pulse и Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GL76 Pulse
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
Причины выбрать Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.5 и 2.6 кг)
  • Комплектуется на 45.6 Вт*ч большей батареей (99 и 53.4 Вт*ч)
  • На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12180 vs 9315 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GL76 Pulse
vs
Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 2.6 кг 2.5 кг
Ширина 398 мм 396 мм
Высота 273 мм 270 мм
Толщина 24.2 мм 21.5 мм
Площадь 1087 см2 1069 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~77.2%
Боковые рамки 7.5 мм 6.5 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 59 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1570:1 1479:1
Цветовой охват sRGB 94% 99%
Охват Adobe RGB - 99%
Охват DCI-P3 - 86.8%
Время отклика 8 мс -
Максимальная яркость
GL76 Pulse
320 нит
Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) +56%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 180 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 726 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 930 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1410 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 14.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 5120
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GL76 Pulse
6.42 терафлопс
Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) +124%
14.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 88 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.6 мм
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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